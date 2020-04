'Azzerare la Tari per il periodo di chiusura, proposta di buon senso'

“Questa crisi sta mettendo a dura prova il tessuto economico nazionale ed è fondamentale togliere pressione alle imprese, soprattutto a quelle ora chiuse per decreto. In particolare è doveroso evitare l'asfissia di quelle aziende che non usufruiscono dei servizi. Come Forza Italia chiediamo l'azzeramento della TARI proprio per il periodo di chiusura forzata ed una diminuzione per i periodi di riapertura. La nostra è una proposta di buon senso utile a consentire una boccata di ossigeno a tutte le imprese, agli artigiani e agli esercizi commerciali. La necessità è palese e la rilanciamo dopo tantissime sollecitazioni arrivate anche da Confcommercio di Modena e da numerosi ristoratori.

Questa è una proposta per la quale contiamo sul sostegno di tutte le parti politiche. Noi da sempre chiediamo meno pressione e meno burocrazia. Così oggi ci facciamo ancora di più interpreti delle richieste di chi non vuole e non deve rimanere schiacciato da questa emergenza.

Sono tutte proposte che FI fara' proprie e porterà in ogni sede locale e nazionale.”

On. Benedetta Fiorini

Sen. Enrico Aimi

Antonio Platis - consigliere provinciale

Piergiulio Giacobazzi - Capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Modena

Enrico Pavesi - coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Modena