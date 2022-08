'Baby Gang, ora il Comune faccia la propria parte, basta buonismo'

'Nel gennaio scorso, all'esplodere dei numeri episodi di violenza da parte di baby gang avevo auspicato che il Comune abbandonasse la retorica buonista e i progetti utili solo alle cooperative ed affrontasse il problema con la fermezza che merita e con una terapia d'urto. Oggi una risposta netta e forte è arrivata, ma da parte dello Stato e della Polizia di Stato, alla quale va il nostro plauso. Coloro che, anche se minori, commettono violenze, danneggiamenti e aggressioni vanno fermati e perseguiti duramente in termini di legge. Siamo di fronte a veri delinquenti, nella stragrande maggioranza stranieri di seconda generazione non integrati con le regole basilari della comunità, che fanno di danneggiamenti, aggressioni e risse il loro passatempo preferito'. Lo afferma Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena. 'In passato è emerso che diversi minori al centro di reati erano accolti in strutture di accoglienza del Comune. E' anche questo il caso? Chiediamo che l'Amministrazione smetta di minimizzare il problema e lo affronti senza ricorrere ad inutili e costose e demagogiche iniziative. Serve un cambio di passo a 360 gradi, anche sul fronte della vendita di alcol in centro storico ai giovanissimi da parte dei negozi di vicinato: in difetto Modena continuerà ad avere le pagine e l'attenzione della cronaca nazionale per boom di criminalità di strada e baby gang?' - conclude