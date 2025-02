Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La bambina sbranata ad Acerra è purtroppo soltanto l'ennesimo episodio di morte di persone aggredite dai cani. Avevo proprio la scorsa settimana illustrato al ministro dell'ambiente, competente per materia, Gilberto Pichetto Fratin, i dati ufficiali che vedono ogni anno in Italia circa 10 persone, la metà bambini, perdere la vita perchè sbranati dai cani, e migliaia finire in ospedale perchè azzannati'.Lo rende noto Carlo Giovanardi (Popolo e libertà), ex ministro per i rapporti con il parlamento.'Nessuno contesta - continua Giovanardi - il diritto di 7 milioni di italiani di tenere in casa un cane, ma bisogna avere la consapevolezza che doberman, pitbull, rottweiler possono trasformarsi in un attimo in spietati killer soltanto per un gesto malinteso - continua Giovanardi -. Le potenti lobbies animaliste invece che contestare la presenza degli animali nei circhi, dove si perpetua una tradizione secolare con rigorosi controlli sulla sicurezza e sul benessere animale, dovrebbero mobilitarsi contro questa strage, associandosi alla richiesta di introdurre nella legislazione precise regole per poter detenere animali pericolosi'.