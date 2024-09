Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è il senatore di Fdi Michele Barcaiuolo.



'Lo stesso Governo che si impegna ad abbattere le liste di attesa attraverso provvedimenti molto articolati che contengono anche tante altre misure, come agli oltre 500 milioni di euro di fondi europei destinati alle Regioni del Sud per acquistare macchinari e formare il personale sanitario o allo stanziamento straordinario di 60 milioni per i dipartimenti di salute mentale. Una predica difficile da accettare, quella del dottor Vagnini, fresco di aumento e indennità contrattuale, quando parla delle condizioni difficili del personale sanitario e ospedaliero 'sottopagato', e quando si lancia in un’invettiva contro l'esecutivo centrale, che ha appena finanziato con 2,3 miliardi il rinnovo contrattuale del personale sanitario. Non ci sono passi indietro del Direttore? Nemmeno noi arretriamo e chiediamo a gran voce le sue dimissioni' - chiude Barcaiuolo.