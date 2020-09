Barcaiuolo: 'Rispristinare trasporto ai Centri diurni per disabili'

La Regione solleciti i Comuni affinché ripristinino i servizi di trasporto per gli utenti dei centri diurni. A chiedere di tornare alla normalità dopo la fase acuta da Coronavirus è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi) che in un’interrogazione alla Giunta sottolinea come i Centri diurni per anziani e disabili stiano riaprendo, mentre ancora non ci sono certezze sul trasporto. Un servizio che riguarda una parte fragile della popolazione e che, proprio alla luce del rischio contagio da Covid-19, va effettuato in condizioni di massima sicurezza. Il consigliere sottolinea anche come alcune famiglie residenti del Distretto ceramico modenese gli abbiano segnalato la mancata riattivazione del servizio di trasporto da parte delle istituzioni competenti.Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “se la Regione intenda sollecitare le amministrazioni comunali affinché venga realizzato un protocollo per la ripresa dei servizi di trasporto per gli utenti dei centri diurni, specie per persone affette da disabilità, e se la Regione intenda stilare linee guida da applicare all’intero territorio in merito al servizio di trasporto per anziani e persone con disabilità”.