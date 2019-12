Barcaiuolo: 'Viale Reiter, rifiuti e degrado degni della giunta Raggi'

'Gestione raccolta rifiuti fallimentare a Modena, anche in quello che dovrebbe essere parte del salotto della città. Ormai il quartiere Tempio e le zone limitrofe, non solo sono in mano alla criminalità con la presenza ogni sera di prostituzione e spaccio, ma anche il decoro urbano latita. La situazione dei cassonetti inè degna della giunta Raggi, con tutto ciò che comporta come disagio, mancanza di decoro e rischio di presenza di roditori'. A segnalare il caso è il candidato alle Regionali in Emilia Romagna di Fratelli d'Italia. 'Hera, meglio quando non c’era, ed il comune di Modena agiscano in fretta e valutino di spostare i cassonetti oltre a migliorare la frequenza della raccolta' - chiude l'esponente meloniano.