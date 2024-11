Bargi manca la rielezione: 'Peggio di così non si poteva fare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il che però dimostra anche quanto sia estesa la nostra difficoltà a recuperare consenso tra la sempre più alta astensione. Registriamo anche che, senza Vannacci candidato, non riusciamo a tenere in nessuna provincia i risultati delle europee. Certo non ci ha aiutato una campagna elettorale inesistente, funzionale più che altro a far ottenere posti a Fdi forte del traino nazionale. Molti, ancora oggi, non sanno dire chi fosse il candidato del centrodestra in Regione.

Complimenti ai fautori di tale opera, ma l’opposizione in Regione ne esce ridotta ai minimi termini: da quanto emerge sembrano solo 16 consiglieri contro i 21 del precedente mandato, un disastro, anche in termini di rappresentanza. Ora alla Lega spetta una riflessione seria, da Draghi in avanti abbiamo creato un divario enorme con l’elettorato, un divario che nessuna forza politica ha ancora colmato. Chi mi segue sa che più volte sono tornato su questo aspetto, dobbiamo scegliere se recuperare chi oggi si sente privo di rappresentanza o rimanere un partitello che vivacchia per mantenere qualcuno a Roma. Scelta, questa, da fare in fretta perché siamo già fuori tempo massimo'.