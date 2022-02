'Bassa modenese, incontro con Nomisma: idee per rilanciare territorio'

Il capogruppo nell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord del gruppo 'Liste Civiche - Partito Democratico’, Paolo Negro, commenta la presentazione dello studio di Nomisma “Strategie e progetti per l’Area Nord Modenese” avvenuta sabato al teatro Facchini di Medolla:'Avevamo chiesto un salto di qualità, una strategia, per lasciarci alle spalle il piccolo cabotaggio e le derive solitarie. Dal convegno con Nomisma, dai progetti al centro del confronto di sabato, abbiamo l’opportunità di rilanciare un’idea unitaria di futuro e sviluppo della Bassa modenese, puntando sul potenziamento della nostra attrattività - afferma Negro -. Lo Studio realizzato da Nomisma coglie i nostri punti di forza e le grandi potenzialità del tessuto economico del territorio, insieme alle criticità.

