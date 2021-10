Bastiglia, cartello choc nella bacheca Lega. Segnalato alla Digos

Un cartello funebre per attestare la 'morte' del partito Lega Salvini premier per la quale 'non piangono militanti ex Lega Nord Padania'. E' questo il manifesto apparso questa mattina a Bastiglia nelle bacheche libere (quindi non a pagamento e senza necessità di autorizzazione ad hoc) destinate ai partiti e collocato proprio nello spazio riservato alla Lega. Il sindaco Francesco Silvestri, informata dell'accaduto, ha segnalato il fatto alla Digos per eventuali approfondimenti.