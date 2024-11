Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chiediamo a De Bascale, a bruciapelo, se in sala intravede qualcuno che potrebbe essere tra gli assessori della sua futura giunta. Il riferimento è all'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, che anche in virtù delle sue dodicimila preferenze punterebbe alla sanità. De Pascale ci risponde con una sonora risata. Risposta diretta invece su quelli che sono i punti in cima alla sua agenda, da subito. La sanità così come il dissesto idrogeologico. 'Per questo, aspetto Giorgia Meloni di ritorno dai suoi impegni internazionali perché vorrei fosse stabilito un patto repubblicano'. Poi ribadisce. 'le ho chiesto di essere io il commissario per la ricostruzione'.Il discorso è breve 'non devo fare un altro comizio elettorale' - dice. 'E l'aperitivo è lì che aspetta' - afferma. Gnocco fritto erbazzone, tra ancora bella ciao. Baci e abbracci. 'Compagni, ancora 20 giorni di interregno per il passaggio definitivo, e poi saremo pienamente operativi. Si parte'