Bertoldi (Lega): 'Criminalità a Modena, raggiunto il livello di guardia'

'Modena è diventata un caso nazionale, così come dimostrano i servizi televisivi che hanno come protagonista la nostra città'

Negli ultimi giorni Modena è stata teatro di episodi di violenza che non possiamo più tollerare. La brutale aggressione subita da una donna sulla ciclabile, violentata e quasi uccisa, dopo un altro episodio simile di violenza ai danni di una donna mentre faceva jogging, sono segnali allarmanti. A questi si aggiungono recenti episodi di violenza gratuita tra gruppi di giovani stranieri, sia presso la stazione delle corriere che in pieno centro storico, in via Scarpa, ma aggressioni con coltelli o bottiglie e violenze di ogni tipo avvengono quotidianamente in tutte le zone della città, nessuna esclusa. E assicuro che una grossa parte dei casi non sono denunciati o per paura di ritorsioni o perché i media non ne vengono informati'. Così il capogruppo Lega a Modena, Giovanni Bertoldi.

 

'È evidente che abbiamo superato il livello di guardia, tanto che Modena è diventata un caso nazionale, così come dimostrano i servizi televisivi che hanno come protagonista la nostra città. Lega Modena denuncia queste cose da anni, purtroppo inascoltata. Non c’è più spazio per minimizzare o tergiversare: è necessario intervenire con il pugno di ferro per garantire la sicurezza e la vita dei modenesi. La sicurezza non può essere relegata in secondo piano, perché il valore della vita di ogni cittadino viene prima di tutto.
Oggi sento cittadini che mi riferiscono che stanno valutando il trasferimento da questa città per garantire ai figli una vita più sicura: è il segno chiaro che la situazione è diventata intollerabile. Significa la fuga dalle nostre stesse terre per lasciarle in eredità ai nuovi arrivati. È il momento di agire, con determinazione e senza esitazioni, per restituire ai nostri cittadini la tranquillità e la qualità della vita che meritano' - chiude Bertoldi.

Modena, in sette anni affitti aumentati di oltre il 30%

Parisi (Modena Civica): 'Car sharing sparito a Modena, mobilità sostenibile non può vivere di annunci'

PalaPanini, sconfitta netta per le ragazze del Volley Modena: il Brescia passa 3 a 0

Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

San Prospero: consigliere chiede commissione di inchiesta, proposta bocciata, esce dalla maggioranza

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

