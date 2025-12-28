Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bertoldi (Lega): 'Hamas è tra noi, un allarme che non può essere ignorato'

Bertoldi (Lega): 'Hamas è tra noi, un allarme che non può essere ignorato'

'Condannare le vittime civili e le violenze nella Striscia di Gaza non può e non deve tradursi in una legittimazione dell’estremismo terroristico'

2 minuti di lettura
'Il recente arresto avvenuto a Sassuolo ha confermato come anche territori ritenuti periferici o tradizionalmente tranquilli non siano immuni dai rischi legati alla radicalizzazione e al terrorismo internazionale. Si è trattato di un intervento che testimonia l’efficacia dell’attività preventiva svolta dalle forze di sicurezza e l’importanza di un’attenzione costante sul territorio. Secondo numerose analisi e segnalazioni investigative, in Italia si è progressivamente strutturata una rete di ambienti islamisti organizzati, che beneficia anche di zone grigie, tolleranze e complicità diffuse, talvolta presenti persino nel dibattito politico'. A parlare è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.

'Come anche Lega Modena ha denunciato più volte, si tratta di una rete che muove ingenti flussi di denaro e che utilizza anche luoghi formalmente qualificati come “centri culturali” o sale di preghiera non ufficialmente riconosciute, all’interno delle quali si rischia l’indottrinamento ideologico di giovani verso forme di radicalizzazione islamista. In questo contesto, organizzazioni come Hamas e ambienti riconducibili all’area dei Fratelli Musulmani sono da tempo considerate, da parte di diversi apparati di sicurezza occidentali, attori centrali nella diffusione di un islam politico radicale.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Alcune figure politiche e istituzionali – tra cui l’onorevole Laura Boldrini, la deputata modenese Stefania Ascari e la relatrice ONU Francesca Albanese – sono frequentemente accusate, sul piano politico, di adottare posizioni percepite come indulgenti o sbilanciate verso queste aree ideologiche, alimentando un clima che rischia di sottovalutare il pericolo dell’estremismo. Secondo informazioni riportate da fonti di intelligence europee, tra cui i servizi francesi, la situazione italiana viene considerata particolarmente delicata, proprio per la presenza di questi ambienti radicali che, nel lungo periodo, mirerebbero a indebolire e sovvertire le istituzioni democratiche. Anche il recente arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo si inserisce in questo quadro di allerta, ed è stato possibile grazie all’attività di intelligence e alla cooperazione internazionale, inclusa quella con i servizi israeliani, da anni impegnati nell’infiltrazione delle organizzazioni terroristiche islamiste. Condannare le vittime civili e le violenze nella Striscia di Gaza non può e non deve tradursi in una legittimazione dell’estremismo terroristico palestinese o islamista. La distinzione tra diritti umani e terrorismo è un confine che non può essere cancellato per ragioni ideologiche o elettorali - chiude Bertoldi -. In caso contrario, anche l’Italia rischia di trovarsi ad affrontare scenari drammatici già visti in altri Paesi europei'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ex Cinema Principe: il Comune concede al privato il chiosco e la piazzetta

Ex Cinema Principe: il Comune concede al privato il chiosco e la piazzetta

Finanziamenti ad Hamas, arresto a Sassuolo. Il sindaco: 'Sia l'ora del rispetto delle regole'

Finanziamenti ad Hamas, arresto a Sassuolo. Il sindaco: 'Sia l'ora del rispetto delle regole'

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Pd, Muzzarelli furioso contro la cordata Vaccari: 'Non accetto che si utilizzi il mio nome ad arte'

Pd, Muzzarelli furioso contro la cordata Vaccari: 'Non accetto che si utilizzi il mio nome ad arte'

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun

Articoli più Letti La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza

Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Inchiesta Domino e finanziamenti ad Hamas: bufera politica sull'onorevole Ascari

Inchiesta Domino e finanziamenti ad Hamas: bufera politica sull'onorevole Ascari

'Comune di Modena, bilancio senza una visione'

'Comune di Modena, bilancio senza una visione'

Droga, stranieri irregolari e ubriachi alla guida: il bilancio di un Natale di controlli a Sassuolo

Droga, stranieri irregolari e ubriachi alla guida: il bilancio di un Natale di controlli a Sassuolo

Meno parlamentari, stessi costi: la spending review che non c’è

Meno parlamentari, stessi costi: la spending review che non c’è