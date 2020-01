Bertolini (Lega): 'Mobilità, il Pums 2030 è una beffa insostenibile'

'Nel PUMS 2030, il documento che dovrebbe indirizzare le politiche sulla mobilità del Comune di Modena, si ripromette quello che non è stato fatto negli ultimi dieci anni. Dai progetti della mobilità a servizio della stazione, alla ZTL in centro, al miglioramento del trasporto pubblico, con tanto d’interventi su Gigetto, alle nuove strade'. Lo afferma Isabella Bertolini, candidata Consigliere per Lega alle elezioni regionali per Modena e provincia.



'Altro che mobilità sostenibile. La S della sostenibilità che divide i PUMS di oggi dai PUM di ieri dovrebbe essere, per coerenza, sostituita da una I, quella che sta per insostenibilità. Attribuibile non solo alla mobilità modenese, ma a una politica che non ha ottenuto alcun risultato e che, per molti aspetti, ha peggiorato la situazione di dieci anni fa. E se Modena oggi, in fatto d’inquinamento, è la peggiore delle città dell'Emilia-Romagna che a sua volta è tra le peggiori in Italia, è anche per questo. Il problema è che a Modena le scelte politiche miopi del PD non sono mai state messe in discussione, nonostante i rilievi e le proteste dei cittadini e delle rappresentanze del commercio e dell'impresa - afferma la candidata Lega -. Il trasporto pubblico è ancora fermo all'antica concezione del Piano Husler, la creazione di un polo d’interscambio tra il trasporto pubblico su gomma e su ferro da realizzare nell'area della stazione e dell'ex scalo merci è fermo al 1999, al piano di riqualificazione della fascia ferroviaria mai attuato. Che cosa ci stanno raccontando oggi se non le stesse cose di 10 e 20 anni fa? Finalmente il 26 gennaio si può voltare pagina'.