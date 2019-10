Bignami: 'Così Renzi attacca chi denuncia lo scandalo Bibbiano'

'Qualcuno in piazza sfrutta i bambini di Bibbiano, mettendo in crisi il nostro settore dell'affido. Io sto con i genitori affidatari che sono persone perbene, io sto col mondo del terzo settore, del volontariato e sto con l'associazionismo e non con chi fa politica sulla pelle dei bambini'. Così dal palco della Leopoldaè intervenuto sulle critiche mosse dal centrodestra al cosiddetto 'Sistema Bibbiano'.E immediata arriva la replica del deputato di Fratelli d'Italia. 'Renzi tu stai con chi vuoi, noi stiamo dalla parte dei bambini e delle famiglie di Bibbiano verso le quali non spendi nemmeno una parola di scusa - commenta Bignami -. Il sindaco Carletti di Bibbiano era sindaco quando Renzi era segretario e la Anghinolfi riceveva inviti dalla festa dell'Unità di Bologna quando Renzi era segretario. Eccola la verità'.