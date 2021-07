Bignami (Fdi): 'Il green pass per i 12enni è agghiacciante'

'Il green pass per i 12enni è una cosa agghiacciante'. A parlare a caldo dopo le parole di Mario Draghi è il deputato emiliano di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. 'Ai bambini, cioè ad una fascia del tutto esente da rischio, vogliono somministrare un vaccino sperimentale senza certezze sulle implicazioni che potrà avere nel medio lungo termine. Togliessero le clausole limitative della responsabilità per le cause farmaceutiche se sono così certi che non ha implicazioni. Sennò è un atto di fede. E se la scienza chiede un atto di fede non è più scienza'.