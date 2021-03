'Bilancio, bene gli investimenti, ma sul personale serve cambiare'

'Come Sinistra Per Modena e Articolo Uno Modena, vogliamo esprimere soddisfazione per l'impianto generale del bilancio che non prevede un aumento dell'IRPEF e dell'IMU, mentre mantiene una spesa corrente di oltre 250 milioni con particolare attenzione ai settori sociale, scuola e ambiente, e un piano investimenti di oltre 180 milioni nel prossimo triennio'. Questa la posizione espressa dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Modena, alla vigilia delle due sedute di discussione e approvazione del bilancio previsionale del comune e ribadita ieri sera, a motivazione del si nel voto finale. Una cornice a supporto dell'approvazione di una manovra che contiene il presupposto tecnico e politico per motivare quella decisione della giunta di esternalizzare altri nidi e scuole d'infnaiza che negli ultimi mesi è stata osteggiata dalla stessa Sinistra per Modena. Una posizione che con il Si al bilancio si pone nella logica della 'riduzione del danno'. Un si non vincolato ad un dietro front della giunta sul tema esternalizzazione, bensì alla garanzia di ottenere per 'il lavoratori e le lavoratrici di Cresci@mo, stessi diritti e stesse tutele dei lavoratori dipendenti diretti del Comune. 'In questo senso - specifica Sinistra per Modena - ci muoveremo anche tramite le diverse mozioni depositate, portando nel dibattito sul bilancio i temi del lavoro, dell'istruzione, della sostenibilità ambientale, dello sport di base e della cultura, del diritto alla casa e del welfare''UnIl Comune di Modena nel 2021 potrà assumere solo una parte minima dei posti vacanti per pensionamenti o trasferimenti a causa della normativa nazionale sulle assunzioni nei comuni. Una normativa ingiusta che penalizza enormemente i Comuni come il nostro che hanno scelto di continuare a gestire direttamente una parte dei servizi.Fin dal primo momento ci siamo impegnati, dialogando con i nostri parlamentari di riferimento, per provare a cambiare questa normativa, ma dobbiamo anche ugualmente affermare con un certo rammarico che finora non abbiamo trovato risposte concrete né da parte del precedente governo né da quello attuale. Non ci rassegneremo a politiche che vogliono relegare la funzione pubblica ai margini, restringendo sempre di più il perimetro della gestione pubblica e svuotando i Comuni di competenze ed energie fondamentali per l'efficacia dell'azione di governo del territorio e per rispondere ai bisogni dei cittadini. Continueremo a chiedere al Governo che questa normativa sia modificata'Ad oggi però, la normativa impone al nostro Comune un numero di massimo circa 35 assunzioni su 100 posti vacanti circa. Come abbiamo già avuto modo di dire negli scorsi giorni, crediamo che vi sia stato un problema di metodo nell'affrontare la questione all'interno della maggioranza. Se il problema della normativa sulle assunzioni e dell'impatto sul nostro Comune era ormai noto e discusso in sede di maggioranza da tempo, la scelta dell'amministrazione di prevedere un trasferimento di alcuni nidi e scuole dell'infanzia a Cresci@mo, non era stata né preannunciata e né discussa.Riteniamo, pur continuando nella battaglia politica per chiedere che a Roma la normativa sulle assunzioni sia modificata, che sia necessario agire per tutelare prima di tutto i diritti dei lavoratori e la qualità del sistema educativo e pedagogico della nostra città.Per questo chiediamo con forza all'amministrazione, anche con una mozione che abbiamo depositato, che si apra subito un confronto con le organizzazioni sindacali, per garantire lo stesso salario, gli stessi diritti e tutele ai lavoratori e alle lavoratrici di Cresci@mo rispetto al personale dipendente diretto comunale. È un principio semplice ma fondamentale: a parità di mansione deve corrispondere una parità di trattamento contrattuale, retributivo e normativo. Sulla qualità del lavoro e sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici non siamo disposti a transigere. È un tema di equità e dignità del lavoro che si ripercuote anche sulla qualità dell'educazione dei bambini e delle bambine.Inoltre crediamo che sia necessario un ampio confronto, condivisione e progettualità con la città, le forze politiche, le rappresentanze pedagogiche e sociali per rilanciare il sistema pedagogico educativo di Modena e riportare la centralità dell’educazione all’infanzia agli alti livelli che hanno contraddistinto storicamente la nostra città. Compiendo tutte le azioni necessarie per potenziare la governance diretta del Comune delle scuole dell’infanzia presenti a Modena e migliorare le condizioni strutturali della Fondazione Cresci@mo.Anche a seguito di quanto successo in questi giorni, crediamo che sia ancora più necessario aprire un confronto serio e profondo, alla luce delle conseguenze drammatiche dell'emergenza sanitaria, aperto ai soggetti economici e sociali oltre che alla cittadinanza tutta, sulle politiche del Comune per i prossimi anni. Per immaginare la Modena del Futuro e per far sì che nessuno sia lasciato indietro in questa fase così difficile, serve davvero il contributo di tutte e tutti'Gruppo Consiliare Sinistra Per ModenaArticolo Uno Modena