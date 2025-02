Bilancio Modena, stangata da 8 milioni: da Fdi emendamenti sul fronte investimenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nove emendamenti divisi in tre macroaree: sicurezza, sostegno alla famiglia, servizi e manutenzioni'. E' riassumibile così il pacchetto di modifiche che il gruppo Fdi Modena propone al bilancio di previsione presentato dalla giunta e che prevede una stangata di nuove tasse pari a 8 milioni di euro. Proposte che arrivano in autonomia rispetto a quelle presentate, sempre per il centrodestra, stamattina dalla Lega di Giovanni Bertoldi.

'Sul fronte sicurezza chiediamo la creazione di un fondo riservato all'acquisto dei taser oltre le telecamere in zona Vaciglio - spiega il capogruppo Luca Negrini -. Per il capitolo famiglia proponiamo un finanziamento per la climatizzazioni di asili e scuole e un fondo per i padri separati. E poi il tema della manutenzione delle strade delle frazioni, dell'Albinelli e dell'acquisto di minibus per arginare la carenza del trasporto pubblico locale'.

A soffermarsi sulle cifre dei principali emendamenti è il vicecapogruppo Fdi Elisa Rossini.'Abbiamo individuato 500mila euro di manutenzione straordinaria per l'Errenord in bilancio e chiediamo di spostare queste risorse al momento bloccate sulla zona del parco XXII aprile dove vi sono grandi problemi di degrado ambientale e sociale - ha aggiunto il vicecapogruppo Elisa Rossini -. A questo si aggiunge il no all'investimento di 880mila euro per l'acquisto dell'immobile di via Santi: prima di acquistare a queste cifre un immobile occorre una revisione degli immobili già di proprietà del Comune dove collocare dipendenti e servizi. Infine la terza voce che chiediamo di tagliare riguarda i 300mila euro per gli arredi dell'istituto storico della Resistenza nella nuova sede delle ex Fonderie che vanno destinati ad altri investimenti che riteniamo prioritari'.