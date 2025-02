Stangate tasse, Lega Modena: 'Bilancio tutto da rifare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un bilancio tutto da rifare' - è netto il giudizio espresso dal Capogruppo di Lega Modena in Consiglio Comunale Bertoldi sul bilancio del Comune di Modena che vede un aumento delle imposte per 8 milioni di euro.

'Tasse in più per i cittadini (a cui si aggiungono le maggiori imposte regionali e l’aumento delle bollette), maggiore indebitamento, tanti sprechi per guadagnare consenso elettorale e servizi in ritirata. Mentre a Roma si sta facendo di tutto per ridurre il peso fiscale per i cittadini, a livello locale il PD si dimostra ancora una volta come il partito delle tasse.

Per questo abbiamo preparato diversi emendamenti, che possono incidere in qualche modo su temi specifici, ma che non possono stravolgere una impostazione del bilancio sbagliata che non guarda ai cambiamenti sociali ed economici che ci troveremo ad affrontare a breve' - continua Bertoldi.

'I temi su cui si concentra il gruppo Lega in sintesi sono:- contrasto all’inverno demografico, destinando maggiori aiuti economici alle famiglie con bambini piccoli e alle mamme sole;- miglioramento della mitigazione ambientale mettendo a dimora piante con capacità di assorbire inquinanti nell’aria e aumentando le azioni di rimboschimento dei parchi urbani;- congelamento dell’ulteriore indebitamento del Comune prospettato, risparmiando sull’acquisto di nuovi immobili ad uso di uffici comunali;- miglioramento della visibilità dei principali attraversamenti pedonali della città con adeguata illuminazione, segnali verticali a led e vernici ad alta riflettanza;- eliminazione dell’incremento IMU sugli immobili dati in affitto a canone concordato per favorire la buona pratica degli affitti a prezzo calmierato per i cittadini a basso reddito'.