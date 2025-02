Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Giunta comunale di Modena, purtroppo, si appresta ad approvare un aumento generalizzato di tutte le imposte locali a partire dall’addizionale IRPEF ma che riguarda anche l’IMU, la tassa di soggiorno, la sosta a pagamento e, dall’anno prossimo, anche la TARI per chi sforerà il numero di conferimenti previsti che, a nostro avviso, è troppo basso. Peggio di così non poteva andare'.In attesa di una presa di posizione di Fdi, gruppo più numeroso tra le fila dell'opposizione in Consiglio comunale, a criticare il bilancio di previsione ci pensa Alberto Bosi di Alternativa popolare.

'Questo aumento storico della tassazione locale colpirà in particolare il ceto medio compreso quello medio/basso con redditi che vanno da 15 mila a 30 mila euro. Tante persone rientrano in questa fascia di reddito e, in una città come Modena, non possono certo considerarsi abbienti.

Anziché revisionare e razionalizzare una spesa comunale di oltre 400 milioni di euro il centro sinistra si accanisce ancora una volta contro il ceto medio, colpevole di non si sa bene cosa, mettendo in grave difficoltà famiglie ed imprese che già lo sono a causa di stipendi bassi ed inflazione che negli ultimi tre anni è aumentata del 17%. Chiediamo, quindi, all’amministrazione comunale di ascoltare e accogliere le proposte delle associazioni di categoria, visto che non vogliono ascoltare quelle dell’opposizione di centro destra, e di evitare ai cittadini modenesi un ulteriore salasso che non ha precedenti nella storia della nostra città' - chiude Bosi.