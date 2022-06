Bologna Pride, Cgil in piazza sabato insieme alla comunità Lgbt

Sabato la Cgil di Bologna sarà in piazza per il Bologna Pride assieme alla comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale. 'Nel clima di intolleranza che si è generato nel nostro Paese, riteniamo sia importante, anzi fondamentale, scendere in piazza per difendere i diritti esistenti e per conquistarne di nuovi - si legge in una nota del sindacato -. Dopo 50 anni dai moti di Stonewall che diedero il via al movimento LGBTI+ e alla battaglia per i loro diritti, l’appuntamento di sabato, così come tutti gli eventi che si stanno svolgendo in questi giorni, ha un’importante valenza. Inoltre il Bologna Pride quest'anno porta anche i festeggiamenti per i 40 anni di fondazione del Cassero di Bologna. Che fu conquistato dal movimento gay nel 1982, in un percorso iniziato con i moti studenteschi del '77, contribuendo a rendere Bologna una città accogliente e inclusiva'.