'Bologna, sede quartiere trasformata in spazio politico di sinistra'

Blitz di Fratelli d'Italia nell'ex centro anziani di Bologna dove 'sfilano' i candidati di centrosinistra alle regionali. La video-denuncia è del capogruppo Fdi in Comune, che insieme al collega di partito Francesco Sassone si è recato oggi a Villa Paradiso, ex centro anziani sulla via Emilia oggi casa di quartiere (Savena). Ebbene, dalle locandine appese alle bacheche e dal dialogo con i rappresentanti del centro Lisei ha potuto ricostruire che nel centro si sono svolti o si svolgeranno incontri di Potere al Popolo e di candidati Pd, come Antonio Mumolo e Marilena Pillati.Sulle bacheche compaiono anche volantini dell'Altra Emilia-Romagna. 'Questo è uno spazio politicizzato - dice Lisei nel corso della diretta, fatta con il telefonino nascosto - le sedi di quartiere dovrebbero essere apolitiche e apartitiche. Se vengono quelli del Pd o di Potere al popolo io dico che non è giusto'. I responsabili del centro spiegano: 'Hanno chiesto, era libero lo spazio e noi glielo abbiamo dato, come prevede la convenzione. Se chiedete voi? C'è un consiglio direttivo che decide. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia'.