Bonaccini: 'Bisogna spostare voti e far riflettere le persone'

Bisogna spostare voti e allora 'fate ragionare e fate riflettere le persone' sulla diversità tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. E' la raccomandazione che il governatore dem affida a chi lo ascolta oggi nel suo tour a Parma. Ha citato elettori della Lega, di Fdi e del Movimento 5 stelle. In fondo, suggerisce, i rivali leghisti insistono su un voto per far cadere il Governo, mentre a un 'operaio arrabbiato' o a una 'famiglia che magari ha votato lega e che rispettiamo' si dovrebbe andare a chiedere: 'Ma non è che con la sanità privata spenderete più di oggi?'. In generale, 'non date per scontato che bisogna convincere quello che miticamente viene chiamato, mitizzandolo appunto, il nostro popolo. Certo - ammette Bonaccini - tanti sono stati a casa perchè non avevano fiducia nel Pd, nel centrosinistra e nelle varie forze. C'è chi è deluso, ma chi ha votato Lega, Fratelli d'Italia o 5 stelle non e' detto che, dovendo votare per la regione', non cambi idea.In fondo, ricorda il presidente dem, 'chi ha votato due volte negli ultimi cinque anni ha cambiato voto nel 70% dei casi. Oggi la gente cambia liberamente e può essere un bene, proviamo a giocarlo a nostro vantaggio'.E se ieri Carlo Calenda, oggi leader di Azione schierato con Bonaccini, ha posto il tema della impreparazione di Borgonzoni, oggi Bonaccini punge sul punto: 'Come fai a pensare di guidare una regione come l'Emilia-Romagna se invece che fare proposte posti gattini, cagnolini... Ognuno faccia come crede'. E dunque 'fate ragionare e riflettere le persone che incontriamo', anche sul fatto che non si vota per far cadere il Governo. Chi lo sostiene è perchè 'non ha nulla da dire sull'Emilia-Romagna', ma comunque 'penso che chi è al governo non avrà gran voglia di votare subito se si rischia di perdere'. E per rafforzare l'idea che sottolineare le differenze 'paga', Bonaccini cita la lettera di due genitori che, quando hanno saputo del piano per estendere gli asili nido, gli ha scritto 'dicendomi 'non abbiamo mai votato per voi, ma se fate così avete ragione''.