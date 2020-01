'Bonaccini cena con Bottura, noi in pizzeria con gente viale Gramsci'

Incontro oggi in viale Gramsci, alla pizzeria del Viale, a sostegno della candidatura in Consiglio regionale del capogruppo uscente di Forza Italia, Andrea Galli. Al fianco di Galli, due storici consiglieri del centrodestra modenese Adolfo Morandi e Giuseppe Pellacani.

'Siamo qua per sostenere Galli che riteniamo l'esponente più rappresentativo di Forza Italia per la conferma in Regione - afferma Morandi -. E’ stato consigliere comunale insieme a me per tanti anni e conosce benissimo la macchina amministrativa portando avanti tematiche da sempre care a Forza Italia: sicurezza pubblicità, sanità e bilancio regionale. Parlando da questo luogo penso in particolare al tema del contrasto al degrado del Consorzio agrario e del Mercato bestiame: Galli saprà portare le nostre istanze meglio di tutti gli altri'.

'Abbiamo fatto un percorso Comune negli ultimi 5 anni in Consiglio comunale e lo apprezzo - ha aggiunto Pellacani - In Regione Andrea porterà esperienza, competenza e conoscenza del territorio, aspetti fondamentali per governare una regione che per la prima volta non sarà più amministrata dalla sinistra. Fondamentale in questo senso sarà la sua capacità di mediazione e interlocuzione con chi oggi amministra il territorio per riconsegnare a Modena quel ruolo di primo piano che le spetta in Regione'.

'Ho voluto incontrare gli amici di Forza Italia insieme a Morandi e Pellacani in viale Gramsci perchè è un luogo simbolo della trascuratezza con cui la sinistra si rapporta con alcune zone della città. Un luogo che sta riprendendo vita solo grazie all'impegno dei residenti e dei piccoli imprenditori che qui svolgono con passione e impegno la loro attività - ha detto Galli -. La sinistra cena da Bottura, noi preferiamo stare vicino alla gente'.