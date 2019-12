'Bonaccini dica no ai rifiuti della Raggi: l'Emilia non è discarica'

“I rifiuti di Roma? No, grazie. L'Emilia-Romagna non è e non sarà mai la discarica né del primo cittadino della Capitale, Virginia Raggi, né della municipalizzata romana Ama”.Il senatore Legae il capogruppo in Regione,, ribattono alla notizia secondo la quale sarebbero in corso trattative fra Ama ed Hera in forza del quale la nostra multiulity si prenderebbe una quota ulteriore di rifiuti da Roma.“Un accordo in tal senso è inaccettabile soprattutto in questo momento, a pochi giorni dal sequestro della discarica di Finale Emilia, per la quale sono indagate per abuso d’ufficio, falso ideologico e rifiuto di atti d’ufficio (oltre a reati di natura ambientale) ben dieci persone fra amministratori e funzionari locali, nonché dirigenti della società che gestisce l'impianto” - afferma Bargi. “I rifiuti di Roma in Emilia-Romagna non devono venire. Il nostro è un territorio di produzioni di eccellenza da salvaguardare: non può sopportare quantità abnormi di spazzatura che la capitale per sua inefficienza non riesce a smaltire”.“Bonaccini non deve accettare quella che è evidentemente una imposizione romana - continua Corti -. Se è vero che Bonaccini pensa solo alla Emilia Romagna come afferma spesso, allora questa è una ottima occasione per dimostrarlo: dica no ai rifiuti romani per il bene della nostra regione. Le imposizioni del Governo non possono andare a discapito di un territorio già profondamente inquinato e che non può farsi carico degli errori di gestione della sindaco Raggi”.