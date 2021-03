Bonaccini elimina obbligo di tampone negativo, la Lega: 'Che caos'

“Come ci si deve comportare, in caso un tampone indichi una positività al Covid, qualora la persona (uscita dopo il 21° giorno dalla quarantena) debba lavorare a contatto con altre persone? Quale potere decisionale ha un datore di lavoro in quel caso e quali scelte può fare?”. Lo hanno chiesto i consiglieri regionali della Lega Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, ed Emiliano Occhi al governatore Stefano Bonaccini e alla sua Giunta attraverso un’interrogazione del gruppo Lega Emilia-Romagna. Nell’atto ispettivo a prima firma Marchetti, i due esponenti del Carroccio parmigiani hanno rilevato come l’ordinanza con cui il presidente della Regione metteva la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena in zona rossa a partire dal 4 marzo scorso, sia scaduta e da lunedì non sia più valida “Cade così l’obbligo di avere un tampone negativo per concludere la quarantena: al ventunesimo giorno di isolamento, insomma, basterà l’assenza di sintomi da una settimana” hanno commentato.L’assessore alla Sanità Raffaele Donini, ha spiegato che l’obbligo di tampone negativo era stato introdotto “in via precauzionale” in un momento in cui si stavano ancora studiando le varianti. “In base alle indicazioni sulle misure di prevenzione in tema di varianti la Regione aveva preso questo tipo di orientamento. Adesso invece si torna alla situazione precedente, cioè all’uscita dalla quarantena senza necessità di tampone” hanno aggiunto i leghisti.“Molti dubbi sorgono sulla nuova modalità che potrebbe creare confusione e tensione tra i cittadini. Può capitare per molteplici motivi che una persona si sottoponga o venga sottoposta a tampone e a quel punto potrebbe risultare ancora positiva. Il caso è da evidenziarsi soprattutto negli ambienti lavorativi dove i datori di lavoro spesso fanno screening ai propri dipendenti. Di qui la nostra interrogazione alla Giunta per fare chiarezza circa i comportamenti da adottare in caso di mancata negativizzazione di un soggetto dopo il ventunesimo giorno” hanno concluso Rainieri e Occhi.