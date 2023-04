Bonaccini: 'Migranti, sbarchi aumentati: Governo senza bussola'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Dopo aver urlato per anni 'basta sbarchi' e 'prima gli italiani', la destra al governo si ritrova con molti più sbarchi ed è costretta a chiedere una mano all'Europa, contro cui ha spesso lavorato. E' da questa difficoltà che nascono scorciatoie maldestre come cancellare la protezione speciale. E' tempo - ha sottolineato - che ciascuno si assuma le proprie responsabilità'.'Se il governo pensa di abbandonare la via ordinaria dell'accoglienza, quella diffusa per intenderci, per realizzare grandi strutture, allora venga a confrontarsi.Peraltro, se avessimo gestito così l'accoglienza dei profughi ucraini la situazione sarebbe esplosa. Lo stesso Governo non sta facendo nulla per far funzionare l'accoglienza, nè per distribuire in modo equo e condiviso gli arrivi. Ho posto da mesi la questione, si è preferito non rispondere e ignorare il problema'.'L’Emilia Romagna, dopo aver cambiato idea sull’autonomia, dice no perfino a una migliore gestione degli sbarchi rifiutando l’intesa col Governo. Si tratta di una scelta scellerata, che danneggerà i cittadini e peggiorerà la sicurezza nelle città. Bonaccini continua a fare campagna elettorale sulla pelle degli emiliani'. Lo dichiarano le parlamentari emiliane della Lega Laura Cavandoli ed Elena Murelli.