Bonaccini sfida la Borgonzoni a singolar tenzone... in tutte le tv

, facciamo i confronti. Io ci sono, tu?” Così il candidato Pdsfida l'avversaria a duelli televisivi su tutti i canali emiliano romagnoli.“Ho accettato la richiesta di un confronto su Rete7, che registreremo il 21 gennaio. Ma facciamone in ogni provincia, in ogni televisione locale, da Piacenza a Rimini, per poterci confrontare davvero sull’Emilia-Romagna e le proposte per la nostra regione - afferma Bonaccini -. Ci sono questioni da affrontare territorio per territorio, anche perché il 26 gennaio si vota per l’Emilia-Romagna e voler vincere qui per mandare a casa Conte è prima di tutto irrispettoso per questa regione, per chi qui vive, studia e lavora. Il 27 gennaio, infatti, presidente della Regione sarò io come ritengo probabile, o Borgonzoni, non Salvini, che il giorno dopo il voto tornerà a Roma, Zingaretti, Di Maio o altri'. Il presidente ha ribadito anche la sua disponibilità per il confronto chiesto da Il Resto del Carlino: 'Scelga lei data, io, ripeto, ci sono'.