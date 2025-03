Bonaccini, vescovo e consigliere Pd: incontro su 'buona alleanza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La buona alleanza' è questo il tema dell'incontro che si terrà domani, lunedì 3 marzo, alle 20.45 a Palazzo Europa, che vedrà come ospiti il vescovo di Modena-Nonantola e Carpi Erio Castellucci, l'europarlamentare Stefano Bonaccini, il consigliere regionale Pd Maria Costi e la presidente dell'Agenzia Europea per lo Sviluppo Sostenibile Benedetta Brighenti, sempre esponente Pd.

'Parlare di sviluppo sostenibile, di attenzione per il nostro pianeta, di lotta alla povertà e di pace, fino a qualche mese fa sembrava quasi scontato - ha commentato Federico Covili, Presidente del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari promotore di questa iniziativa - ma in pochi mesi abbiamo assistito ad un repentino cambio dei paradigmi che guidano la politica mondiale'

L'incontro sarà l'occasione per presentare l'omonimo libro edito da Libreria Editrice Vaticana, di cui è co-autore lo stesso Erio Castellucci assieme a Vincenzi Balzani, assieme al nuovo Quaderno edito dal Centro Ferrari con la pubblicazione degli atti del progetto 'Modena Green Lab', realizzato con il contributo della Fondazione di Modena e di Emilbanca.