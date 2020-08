'Bonus 600 euro, chi di forca ferisce....'

'E’ in corso una disgustosa caccia alle streghe guidata da Pentastellati “scappati di casa”, che hanno vinto un superbonus di 5 anni di permanenza in Parlamento.

E’ un’arma di “distrazione di massa” per coprire i disastri del Governo giallo-rosso, fra cui una legge che permette legalmente di ottenere benefici ai Parlamentari e ai Consiglieri regionali.

La Lega, che esordì con il cappio per gli avversari in Parlamento, come tutti gli apprendisti stregoni ne sarà vittima, come dimostra il caso del vicepresidente leghista del Veneto Gian Luca Forcolin (nomen omen).

Adesso salta fuori a Modena il leghista neo eletto consigliere regionale Stefano Bargi, che dopo aver incassato il bonus di 1,200 Euro, domanda stupito che cosa ci sia di male.

Vorrei soltanto ricordare che Stefano Bargi era responsabile provinciale della Lega lo scorso anno, quando fece saltare l’accordo del Centro-destra per le comunali a Modena mettendo il veto sullo lista di Idea Popolo e Libertà, perché il nostro segretario provinciale, avendo subito il furto di tutte le attrezzature in un locale appena aperto, non era stato in grado di saldare i fornitori.

Personalmente non accetto i termini di delinquenti, mascalzoni, ladri, appioppati ai Parlamentari e ai consiglieri che hanno fatto la domanda del bonus, ma non ne posso più di quelli che fanno i super moralisti in casa d’altri e i super tolleranti quando si tratta dei loro comportamenti'

On.le Avv. Carlo Giovanardi - Idea Popolo e Libertà