'Boom di contagi Covid, a Modena serve piano ad hoc: ecco il decalogo'

'A Modena i tempi sono di enorme gravità e rapido peggioramento sul piano sanitario: abbiamo il triste primato dei contagiati e delle morti in regione. È a rischio la tenuta degli ospedali, dove anche i reparti No-Covid sono in gravi difficoltà ed enorme l’affanno dei laboratori diagnostici. Assistiamo impotenti al dramma delle CRA, all’inadeguatezza dei servizi di prevenzione e della medicina del territorio. Ciò dovrebbe indurre tutti a collaborare, indipendentemente dal ruolo istituzionale e politico di ciascuno'. Così Modena Volta Pagina rilancia l'allarme sulla situazione relativa al record di contagi nel modenese.

'Serpeggia ovunque preoccupazione. Non basta richiamare i cittadini al senso di responsabilità e dire che l'Asl sta facendo le verifiche del caso. Proponiamo che il Comune integri le misure governative assumendo, in modo condiviso, un piano di iniziative concrete per tutelare la comunità modenese. Un piano che riguardi sia i compiti e i poteri del Comune, sia le sue funzioni di controllo ed indirizzo sulle due Aziende Sanitarie di Modena'.

Ecco dunque le 10 proposte per il “Piano comunale AntiCovid”:



1. Ordinanze del sindaco per il controllo capillare delle presenze contemporanee al chiuso e all’aperto per ridurre gli eventuali affollamenti nei limiti delle norme sulla sicurezza previste dall’INAIL

2. Controlli sull’applicazione delle norme di sicurezza, fatte proprie da Governo e dagli accordi sindacali, in tutti i luoghi ed i contesti di lavoro pubblici e privati

3. Verifica dell’attuazione delle norme sulla sicurezza delle CRA e delle RSA messe a punto nell’agosto scorso nonché del reale rispetto delle condizioni di convenzionamento, oltre all’immediata disponibilità di nuclei di medici ed infermieri distaccati, rendendo anche possibili relazioni familiari sicure telematiche e non

4. Potenziamento del trasporto pubblico cittadino nelle ore di punta e verifica degli orari da e per Modena per ridurre affollamento, anche tramite convenzioni con il privato, nuovi investimenti e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale

5. Rafforzamento immediato della diagnostica di laboratorio pubblica (5) per raggiungere potenzialità provinciali di oltre 4000 test di tamponi al giorno (utile anche nel post Covid per la prevenzione delle malattie infettive) e test antigenici rapidi su larga scala (scuole, comunità lavorative, inchieste epidemiologiche)

6. Creazione di ambulatori di quartiere dedicati all’effettuazione dei tamponi

7. Sostegno all’attività clinica diagnostico-terapeutica dei Medici di Medicina Generale e Pediatri rivedendo subito l’organizzazione della sanità territoriale

8. Potenziamento delle USCA e di uno stretto e diretto raccordo operativo con i medici ospedalieri e gli operatori dei servizi sociali

9. Aumento della dotazione di operatori e delle risorse informatiche dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti

10. Incremento della capacità assistenziale delle strutture ordinarie e di emergenza pubbliche con reparti ospedalieri e ambulatori dedicati al Covid-19.