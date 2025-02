Boom di modenesi che destinano il 2 per 1000 al Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nuovo anno inizia con un segno positivo per il Partito Democratico modenese: nel 2024, infatti, ammonta a 29.610 euro la somma che arriverà dal Pd Nazionale grazie all’accordo sottoscritto per la destinazione del 2 per mille da parte dei cittadini sul nostro territorio provinciale.

Una cifra che fa registrare un aumento del 14,22% rispetto all’anno precedente, il 2023, grazie all’impegno per sensibilizzare gli elettori contribuenti svolto dai circoli sul territorio e anche verso i CAF sindacali e di impresa.

Primi cinque Comuni per raccolta, che complessivamente ha riguardato 18.262 cittadini: Modena (6.883 scelte), Carpi (2.712), Soliera (710), Formigine (676) e Castelfranco Emilia (554).



'La crescita registrata è il segno tangibile dell’impegno capillare e di comunicazione profuso che ha saputo incrociare la fiducia che così tanti cittadini hanno ritenuto di riporre del Partito Democratico, una fiducia che è cresciuta considerevolmente negli anni e che vogliamo ulteriormente consolidare e ampliare lanciando la Campagna 2025. Sul territorio il Pd continua essere un partito radicato e affidabile, e questo anche grazie allo sforzo di centinaia di militanti e volontari, amministratori che, capillarmente, arrivano in ogni Comune della provincia. A loro va il nostro principale ringraziamento' - commentano il segretario della Federazione Stefano Vaccari e il tesoriere Valter Reggiani.