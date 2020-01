Borgonzoni: 'Da Bonaccini un livello da prima elementare'

'Il livello è sempre da prima elementare'. La leghista Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia-Romagna, risponde così alle parole del governatore dem Stefano Bonaccini che oggi l'ha invitata a dimettersi dal Senato per dimostrare di essere davvero interessata solo alla regione.'Diciamo a Bonaccini se mi risponde sul perchè le agende in sanità sono chiuse? Perchè ci sono liste d'attesa lunghissime in quelle che non sono le varie visite o operazioni che vengono pubblicate sul sito?', ribatte Borgonzoni a margine della presentazione della lista civica che la sosterrà il 26 gennaio. Bonaccini 'dica perchè in agricoltura ci sono aziende che hanno aspettato per due anni i fondi, dica perchè non c'è un piano di bonifiche regionale, dica perchè non utilizza i fondi del dissesto idrogeologico', continua l'esponente del Carroccio, che sull'argomento dimissioni non si addentra ma contrattacca: 'Entriamo veramente un pochino nei temi e basta fare i bambini piccoli'.