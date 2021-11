Bosi: 'Lastre rotte in Canalchiaro? Conseguenze traffico veicolare'

'I tecnici stanno monitorando attentamente la situazione della nuova pavimentazione di corso Canalchiaro. È chiaro che diventa sempre più difficile la convivenza tra il traffico veicolare e le esigenze di valorizzare in maniera adeguata le caratteristiche storiche e artistiche del centro cittadino. Alcuni interventi di pedonalizzazione sono stati realizzati, altri sono in programma. In alcune situazioni si opera con limitazioni alla circolazione. Anche in Canalchiaro, per esempio, da qualche mese non è più previsto il transito dei mezzi del trasporto pubblico al sabato pomeriggio e nei festivi'. Così Andrea Bosi, assessore ai Lavori pubblici e al Centro storico, interviene su quanto pubblicato nei giorni scorsi da La Pressa.'Si tratta di interventi che rientrano nel percorso del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il tema potrà essere approfondito già nelle prossime settimane: i tecnici, infatti, sono al lavoro per realizzare il progetto di riqualificazione di un altro tratto di corso Canalchiaro. Contiamo di approvarlo presto in giunta e si prevede un investimento intorno ai 200 mila euro. Tra le cause del deterioramento di alcune lastre in selce ci sono probabilmente le vibrazioni dovute al passaggio dei veicoli amplificate dal canale sottostante la strada. Durante i lavori che saranno programmati nel prossimo anno, comunque, si interverrà anche per sistemare le lastre che si sono deteriorate nel tratto già riqualificato'.