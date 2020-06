'Bretella, da sindaco e centrosinistra ancora solo parole al vento'

'Dov'è finito l'impegno sottoscritto dal centro sinistra nel novembre scorso in Consiglio Comunale, e scandito con parole forti dal sindaco, a chiedere al governo il progetto esecutivo della Bretella firmato dal Ministro Micheli e ad aprire un dibattito con le forze della città per apportare migliorie? Come al solito siamo alle parole al vento di un centro sinistra che insieme al Movimento 5 stelle tentenna oggi a criticare ma anche solo a chiedere qualcosa al governo amico. In campagna elettorale ministri in piazza con promesse a vuoto ed in consiglio comunale proclami per appoggiarli. Poi più nulla. L'ennesima presa in giro per i cittadini e per il mondo economico da parte di una compagine di governo che nei fatti è sempre stata contraria all'opera'

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi. 'Nel giorno in cui giustamente il mondo dell'industria ceramica ribadisce l'importanza dell'opera da sempre sostenuta da Forza Italia e dal centro destra in tutte le sedi, e richiama i decisori politici alle loro responsabilità, il PD ed il centro sinistra che facevano eco all'annuncio elettorale per le elezioni regionali del ministro De Micheli sull'imminente avvio dei cantieri, oggi si fanno di nebbia. Facendo finta di dimenticare anche gli impegni che loro stessi hanno sottoscritto. Chiediamo che il sindaco si assuma le proprie responsabilità e almeno sia coerente alla parola pronunciata e scritta in Consiglio Comunale. Parli con il governo amico e con il ministro PD, porti in aula il progetto esecutivo una volta per tutte e dica se e con quali tempi il governo vuole ed è in condizione di mandarlo avanti. Il resto è propaganda'