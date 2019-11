‘Briglia Tiepido: 850mila euro di lavori cancellati dalla prima piena'

‘Esattamente un anno fa la Regione Emilia Romagna, attraverso una ordinanza commissariale, otteneva un finanziamento di 850.000 euro per il ripristino della briglia sul torrente Tiepido in prossimità di Gorzano di Maranello. Ebbene, alla prima piena del torrente il lavoro fatto è stato spazzato via dall’acqua. Uno spreco di soldi pubblici di cui i responsabili devono rendere conto’. Così il senatore modenese della Lega. ‘Come dimostrano le foto scattate ieri i sassi di piccole dimensioni posati sul terreno sono stati spazzati via dall’acqua portando con sè parte del terreno - continua Corti -. Uno scenario facile da prevedere quando si è scelto questo tipo di intervento dimenticando quanto storicamente fatto dagli addetti locali alla manutenzione del fiume i quali utilizzavano per i lavori gli stessi massi del fiume. A fronte di questo evidente sperpero di risorse pubbliche ho deciso di presentare una interrogazione parlamentare ad hoc’. Una situazione che viene stigmatizzata anche dal consigliere regionale della Lega‘Alla prima piena un investimento così importante viene di fatto annullato. Auspico che la Regione si sia tutelata in fase di aggiudicazione dei lavori e possa ora pretendere il ripristino dell’opera a titolo ovviamente gratuito’.