Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

'Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in campo tutte le misure necessarie'

'In merito all'ennesimo episodio di aggressione ai danni delle due donne sul territorio del comune di Castelnuovo il gruppo Lega intende esprimere profonda preoccupazione e indignazione. Ricordiamo che già diverse volte in passato, abbiamo sollevato dubbi e presentato segnalazioni all’Amministrazione riguardo al crescente problema della sicurezza sul territorio. Riteniamo, che non si possa più ignorare la realtà: esiste un serio problema di sicurezza, che impatta pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini'. Così il portavoce Lega e consigliere comunale Alessandro Boni.
'Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire al fine di garantire l’incolumità delle persone, in particolare delle donne. I nostri concittadini, non si sentono più sicuri nel percorrere ciclabili, pedonali e aree pubbliche. Una situazione, che è stata colpevolmente sottovalutata troppo a lungo. Diciamo basta siamo stanchi: non possiamo più tollerare questo clima di paura e di insicurezza. È ora di agire con decisione'.

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

San Cesario, l'occupazione abusiva di area pubblica si rinnova

Tragedia a Castelnuovo Rangone: donna di 78 anni travolta e uccisa da un furgone in pieno centro

'Castelfranco, tentativo di rapina al bancomat in pieno giorno: città allo sbando'

'Modena, Campus X: tradito il progetto iniziale dello studentato'

Vignola, la Lega dopo il caso 'falso stupro': 'Il valore della manifestazione rimane'

'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Vignola, stupro mai avvenuto. Il sindaco: 'Grave danno di immagine alla città'

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata

