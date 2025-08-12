Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

'In merito all'ennesimo episodio di aggressione ai danni delle due donne sul territorio del comune di Castelnuovo il gruppo Lega intende esprimere profonda preoccupazione e indignazione. Ricordiamo che già diverse volte in passato, abbiamo sollevato dubbi e presentato segnalazioni all’Amministrazione riguardo al crescente problema della sicurezza sul territorio. Riteniamo, che non si possa più ignorare la realtà: esiste un serio problema di sicurezza, che impatta pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini'. Così il portavoce Lega e consigliere comunale Alessandro Boni.

'Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire al fine di garantire l’incolumità delle persone, in particolare delle donne. I nostri concittadini, non si sentono più sicuri nel percorrere ciclabili, pedonali e aree pubbliche. Una situazione, che è stata colpevolmente sottovalutata troppo a lungo. Diciamo basta siamo stanchi: non possiamo più tollerare questo clima di paura e di insicurezza. È ora di agire con decisione'.

