'In merito all'ennesimo episodio di aggressione ai danni delle due donne sul territorio del comune di Castelnuovo il gruppo Lega intende esprimere profonda preoccupazione e indignazione. Ricordiamo che già diverse volte in passato, abbiamo sollevato dubbi e presentato segnalazioni all’Amministrazione riguardo al crescente problema della sicurezza sul territorio. Riteniamo, che non si possa più ignorare la realtà: esiste un serio problema di sicurezza, che impatta pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini'. Così il portavoce Lega e consigliere comunale Alessandro Boni.
'Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire al fine di garantire l’incolumità delle persone, in particolare delle donne. I nostri concittadini, non si sentono più sicuri nel percorrere ciclabili, pedonali e aree pubbliche. Una situazione, che è stata colpevolmente sottovalutata troppo a lungo. Diciamo basta siamo stanchi: non possiamo più tollerare questo clima di paura e di insicurezza. È ora di agire con decisione'.
Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'
'Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per mettere in campo tutte le misure necessarie'
'In merito all'ennesimo episodio di aggressione ai danni delle due donne sul territorio del comune di Castelnuovo il gruppo Lega intende esprimere profonda preoccupazione e indignazione. Ricordiamo che già diverse volte in passato, abbiamo sollevato dubbi e presentato segnalazioni all’Amministrazione riguardo al crescente problema della sicurezza sul territorio. Riteniamo, che non si possa più ignorare la realtà: esiste un serio problema di sicurezza, che impatta pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini'. Così il portavoce Lega e consigliere comunale Alessandro Boni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino
'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'
Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni
Vignola, stupro mai avvenuto. Il sindaco: 'Grave danno di immagine alla città'Articoli Recenti
Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione
Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti
Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni
Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata