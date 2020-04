C'è Starace nella task force di Conte: nel 2015 invitò a Modena Curcio

C'è anche Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, nella task force per la fase 2 voluta dal premier Giuseppe Conte, cioè il Comitato di esperti guidati da Vittorio Colao che avrà il compito di elaborare le misure necessarie per l'attuazione della progressiva ripresa delle attività sociali, economiche e produttive.

'Non credo vi sia privilegio più alto per chi ama il proprio lavoro, che poterlo mettere a disposizione della comunità' - ha commentato Starace.

Starace a Modena è noto per organizzare a Modena ogni anno, da 9 anni a questa parte, 'Mat, la settimana della salute mentale'. Nel 2015 finì al centro di accese polemiche, insieme all'allora direttore Ausl Annicchiarico, per aver invitato l'ex brigatista Renato Curcio per parlare delle sue indagini sociologiche. A seguito delle polemiche che ne seguirono, anche su pressione dello stesso governatore Stefano Bonaccini, l'invito venne revocato una settimana prima della data dell'incontro.