Cambio al vertice della Ctss di Modena: Braglia e Mezzetti per la presidenza nel post Muzzarelli

E' prevedibile che sia il sindaco del comune capoluogo della provincia, in questo caso Massimo Mezzetti per Modena, a continuare ad essere il candidato in pectore e a ricoprire il ruolo di presidenza. Oppure lo stesso Mezzetti potrebbe essere eletto alla vicepresidenza, nel momento in cui la per la carica di presidente fosse scelto il Presidente della Provincia Fabio Braglia.

Dalle informazioni raccolte in queste ore il sindaco di Modena sarebbe pronto a guidare la Conferenza con, al suo fianco, alla vicepresidenza, (già ricoperta dal non più sindaco di Carpi Alberto Bellelli), da Fabio Braglia, che oltre ad essere presidente della Provincia è anche sindaco di Palagano. In sostanza, per Mezzetti e Braglia l'accettazione di un passaggio 'naturale' che sarà formalizzato nella prossima riunione. Salvo sorprese, considerato che la scelta sulla figura del presidente potrebbe ricadere anche sul sindaco di un altro comune o di unioni dei comuni, magari con particolare preparazione sulla materia.



Certo è che anche se non remunerata, la partecipazione di diritto alle sedute della Conferenza, e soprattutto la carica di presidente, costituiscono incarichi politicamente rilevanti, oltre a garantire visibilità ed esposizione in vista di altri appuntamenti elettorali.

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) - lo ricordiamo - è un organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere sociale che garantisce il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale.



Gi.Ga.