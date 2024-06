Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Alla luce della nuova nomina politica del Prefetto c'è un evidente grave 'pasticcio' che va collocato temporalmente in modo certo. Mezzetti dica quindi da quanto tempo fosse in essere per fugare ogni dubbio sul passato. Non credo ai colpi di fulmine. Per queste e le prossime settimane è chiaro a tutti - conclude Platis - che le ferie del Prefetto non sono, in nessun modo, sufficienti a garantire l'indipendenza della struttura e l'autorevolezza della stessa. Oggi più che mai serve chiarezza per non ledere l'immagine della Prefettura'.