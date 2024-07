'Camporota assessore: imbarazzante falsa partenza per Mezzetti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Come già fatto dagli amici di Forza Italia, per approfondire la vicenda, che non merita davvero di essere dimenticata, ho chiesto al collega di partito e deputato Giuseppe Bicchielli, di presentare in merito un'interrogazione al Ministro degli Interni - continua Spaggiari -. Rimane, inoltre, il problema politico.

Come mai un rappresentante di centro-sinistra ha scelto un Prefetto in carica come 'suo' assessore alla sicurezza? Il Prefetto rappresenta lo Stato e la sua imparzialità deve essere una certezza per i cittadini. Per queste ragioni chiedo alla dottoressa Camporota di valutare le 'dimissioni' da assessore. Sono certa delle sue qualità umane e professionali ma va anche valutato l'operato del Prefetto, che ricordiamo, ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica e che presiede il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In questi anni il tema della sicurezza in città è diventato quello più caldo, sia per i cittadini sia per le Forze dell'Ordine. baby gang, spaccio, i casi Rnord e Costellazioni, il Novi Sad. La gestione dei richiedenti asilo e dei minori stranieri non accompagnati che vagano per la città. Quali sono i super poteri dell'ex Prefetto che hanno colpito Massimo Mezzetti?'