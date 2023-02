Caos differenziata, Comune di Modena diffonde immagini di chi abbandona rifiuti

'A contribuire ad ammassare rifiuti nei pressi dei cassonetti stradali sono anche persone che, magari perché hanno sbagliato il giorno del conferimento o perché hanno deciso di non aspettare il ritiro da parte di Hera, abbandonano in strada i sacchetti blu e gialli della carta e della plastica. Come accaduto il 6 febbraio a Cognento, dove è già attiva la raccolta porta a porta per la carta e la plastica. Un abbandono che, anche in questo caso, è stato ripreso dalla telecamera mobile collocata nei pressi dell’isola ecologica'.'Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, a Modena aumentano i controlli sugli abbandoni e crescono le sanzioni mentre proseguono le azioni “educative” e informative per correggere i conferimenti errati e indicare le modalità corrette da adottare'. Aggiunge il Comune di Modena con un comunicato.

'L’aumento dei controlli ha portato a una conseguente crescita delle sanzioni che sono passate dalle 462 del 2021 alle 655 del 2022. I controlli stanno proseguendo, e nei primi mesi del 2023 sono già stati individuati, anche grazie alle telecamere, e sanzionati diversi episodi di abbandono'.

'Nelle aree dove è già stata attivata la nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, si verificano anche situazioni di esposizione o di differenziazione errata dei rifiuti, per esempio: carta o plastica esposte nel giorno sbagliato o inserite nel sacchetto sbagliato. In questi casi, gli accertatori di Hera, appongono un tagliando sul sacchetto e, attraverso il codice identificativo del sacchetto stesso, risalgono alla persona che si è sbagliata e che viene informata, attraverso un avviso nella cassetta della posta, una visita o una telefonata, dell’errore commesso. In base al regolamento Atersir anche questi errori sarebbero sanzionabili, ma almeno per tutta la fase di rodaggio proseguirà anche l’azione “educativa” per informare dell’errore e spiegare le modalità corrette di conferimento'.