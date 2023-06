Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così il gruppo consiliare Pd di Modena interviene sul caos rifiuti in città.'È però del tutto inammissibile che si verifichino, ancora, gesti di totale e inqualificabile inciviltà, come quelli accaduti nella notte tra 31 maggio e 1 giugno , quando rifiuti edili anche di una certa pericolosità sono stati abbandonati a Saliceta. Un atto di vandalismo che non solo danneggia non poco l'ambiente ma offende tutti quei cittadini che diligentemente rispettano le regole e si impegnano nel nuovo sistema di raccolta.Sebbene questi inaccettabili episodi avvenivano anche in passato, non vorremmo che oggi ci fosse anche un tentativo di sabotaggio del sistema - continua il Pd -. Certo, ci sono elementi da migliorare e siamo sicuri che le parti interessate si stiano tutte muovendo in questo senso, ma senza un senso di responsabilità e una minima educazione civica da parte di cittadini e imprenditori non andremo da nessuna parte. Quindi per tutelare la legalità e l'impegno quotidiano della stragrande maggioranza dei modenesi auspichiamo che la PM possa i lndividuare i colpevoli e irrogare la giusta sanzione'.