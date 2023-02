Caos rifiuti a Modena, ma Hera esulta: 'Differenziata dal 59% all'80%'

'Abbiamo fotografato i dati numerici di ciò che accade nelle frazioni modenesi, perché in queste zone della città è presente lo stesso mix di servizi che ha già coinvolto il quartiere 4 e che, nel prossimo futuro, riguarderà tutta la città: nelle aree ad alta densità abitativa, infatti, qui sono presenti i cassonetti informatizzati per l’indifferenziato - oltre a quelli per vetro, organico e potature – mentre carta e plastica sono raccolti porta a porta. Nel forese, invece, il porta a porta è operativo su tutte le frazioni - scrive Hera -. Il primo, importantissimo dato, è quello sul risultato “puro” della raccolta differenziata: prima dell’introduzione del progetto, solo il 59% dei rifiuti veniva differenziato. In altre parole, una vasta porzione di materiali perfettamente riciclabili – carta, plastica, vetro, metalli, organico – veniva gettata da cittadini e imprese nel cassonetto dell’indifferenziato.

Oggi, grazie all’intensa campagna informativa fatta e all’introduzione delle nuove modalità di raccolta - che sospingono le persone a separare con più attenzione – nelle frazioni modenesi la percentuale di rifiuti conferiti in modo differenziato (e quindi avviati a recupero) è salita all’80%'.



'Un altro indicatore evidenza la generale buona accoglienza delle modalità recentemente introdotte, ed è quello che riguarda il fenomeno degli abbandoni. Fenomeno purtroppo diffuso e che, benché marginale in termini numerici (si consideri che gli abbandoni rappresentano solo circa l’1% dei rifiuti complessivamente raccolti da Hera, il restante 99% è correttamente conferito attraverso i servizi previsti), crea evidenti segnali di degrado. È indubbio che le fasi iniziali della trasformazione dei servizi tale fenomeno abbia avuto un picco, per gestire il quale è stato necessario incrementare fino a tre volte il numero di interventi degli operatori dedicati. Al momento, tuttavia, questa dinamica è rientrata e si è assestata sugli stessi livelli che venivano rilevati prima dell’introduzione delle nuove modalità di raccolta. Per contrastare il fenomeno, comunque, sono presenti sul territorio non solo gli operatori e lo spazzino di quartiere, ma anche figure specifiche di presidio del territorio – gli agenti accertatori – che sono in grado di verificare puntualmente gli abbandoni e, nel caso in cui siano presenti evidenze che lo consentano, provvedere alla redazione dei verbali di contestazione per il successivo invio alla Polizia Locale finalizzato all’erogazione della sanzione'.