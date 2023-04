'Caos rifiuti, Hera intransigente verso cittadini ma dimentica suoi obblighi contrattuali'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Eppure, a fronte di tutto ciò, lungi dall’assumersi la responsabilità dei disservizi e dei disagi causati alla cittadinanza, Hera tiene a precisare che “qualsiasi rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, con l’eccezione di quanto espressamente indicato, è a tutti gli effetti un illecito che, come tale, può essere sanzionato”, scaricando di fatto sui cittadini la responsabilità dei disservizi, al netto delle condotte incivili contro le quali vanno senza dubbio adottati gli opportuni provvedimenti – continua Elisa Rossini -. Vale la pena ricordare che lo schema del contratto di servizio all’articolo 6 prevede l’obbligo a carico del gestore, la Rti guidata da Hera, di svolgere a regola d’arte le attività oggetto del contratto. Non solo: l'articolo 53 dello stesso Contratto di Servizio prevede che in caso di inadempimenti del gestore si possa addirittura arrivare alla risoluzione del contratto. L'intransigenza a senso unico di Hera verso i cittadini ci pare dunque del tutto fuori luogo. A questo punto vorremmo sapere dal Comune di Modena quali iniziative si intendono avviare al fine di porre rimedio alla situazione di degrado creatasi in città e come valuta l’amministrazione la posizione del gestore con riferimento all’applicazione delle sanzioni per gli abbandoni di rifiuti”.