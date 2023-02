Caos rifiuti, Modena civica: 'Subito 4 microaree per conferimenti h24'

Ieri Hera ha difeso l'andamento del nuovo modello di raccolta differenziata (che Cna invece ha contestato apertamente ) e Parisi si inserisce nel dibattito con la sua proposta protocollata oggi dal titolo 'Raccolta rifiuti porta a porta nella città di Modena.Criticità e soluzione'. Servono rimedi, dice, perchè 'nonostante i buoni propositi iniziali, la comunicazione' sulla nuova modalità 'non è risultata efficace come avrebbe dovuto ed il servizio è stato spesso lacunoso ed insoddisfacente'. Per Parisi poi 'la fase fisiologica di 'assestamento' della corretta operatività si può considerare conclusa' e le 'possibili e prevedibili criticità iniziali che si considerano fisiologiche nella fase di avvio di un percorso innovativo non possono essere sopportate più a lungo dello stretto tempo necessario a consentire la corretta entrata a regime del servizio'.Bisogna fare in modo, insiste Parisi, che le 'conseguenze negative' del nuovo sistema per la differenziata non si scarichino 'sui cittadini, che stanno vivendo una nuova e non gradita stagione di abbandoni dei rifiuti non ancora risolta e non più fisiologica'. Cosa per cui 'appare necessario e non ulteriormente rinviabile prendere dei provvedimenti nei confronti di chi abbandona i rifiuti a danno di tutta la collettività.

Una corretta gestione del disservizio serve anche a tenere sotto controllo e monitorare le possibili reazioni negative dell'utente di fronte a un disservizio che si è già verificato: talvolta un intervento tempestivo può, addirittura, capovolgere la sensazione dell'utente, trasformando il disservizio in un evento positivo'.



La civica riciama anche l'importanza di una 'corretta gestione dei reclami e dei suggerimenti che arrivano da parte degli utenti. Quanto più i disservizi riguardano le attese prioritarie dei clienti, tanto più sono da considerare emergenti'. E poi ecco i correttivi, 'individuare una zona per ogni quartiere in cui collocare una piccola isola ecologica completamente automatizzata, sempre aperta (24 ore su 24) e videosorvegliata per consentire a e a tutti coloro che non riescono (turnisti-trasfertisti) a rispettare giornate e orari di raccolta: isole ecologiche a supporto della raccolta porta a porta' che 'agevolano gli utenti a conferire correttamente i rifiuti', con tanto di 'ricevuta grazie alla quale l'utente può verificare lo smaltimento avvenuto'. Meglio questo che 'l'errato ed indiscriminato abbandono dei rifiuti' che tormenta il decoro urbano.