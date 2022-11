'Caos Seta in via Pancaldi: gli autobus non passano o sono in ritardo'

'Dalla fine di ottobre ad oggi alcuni cittadini mi hanno segnalato diversi disservizi degli autobus SETA, in particolare alla fermata di via Pancaldi intersezione via Ponchielli. Mezzi assenti o nel migliore dei casi in ritardo (28 ottobre, l'8 e 15 novembre, ore 7.25 il bus non è passato). Ma problemi si sono registrati anche durante il tragitto, alcune volte gli autobus hanno dovuto interrompere il viaggio a causa di altri mezzi fermi (come il 7 novembre alle 7,25 in via Puccini). Il 12 novembre l'autobus, in partenza alle 7.25 da via Pancaldi, è arrivato in forte ritardo. Inutile dire che gli utenti, studenti o lavoratori, hanno avuto problemi o sono stati impossibilitati a raggiungere scuole o aziende'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale Italia al centro e consigliere di Quartiere 1.'Ovviamente di queste segnalazioni sono state inviate formali lamentele a Seta.In attesa che gli utenti ricevano risposte, chiedo anche io formalmente una giustificazione a tali evidenti disservizi, francamente gravi e intollerabili. I problemi di Seta sono stati segnalati recentemente anche dal sindacato, difficoltà a reperire autisti e soprattutto di quello che pare essere un nuovo allarme, quello delle dimissioni dei dipendenti, a volte assunti da poco, causate dal fenomeno delle aggressioni da parte dei giovani utenti. L'attuale servizio di trasporto pubblico a Modena pare avere evidenti problemi, cosa sta accadendo? L'azienda deve garantire un servizio all'altezza, Seta risponda. Invito inoltre il Comune a monitorare la situazione e a sollecitare soluzioni per riportare la situazione alla normalità' - chiude Spaggiari.