Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Come noto, Modena quest'anno festeggerà il Capodanno con lo spettacolo che ha aperto l’anno olimpico a Parigi: “Galileo”, la creazione aerea della compagnia francese Deus ex Machina, arriverà in piazza Roma. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale mercoledì con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, Massimiliano Morini per la Fondazione di Modena, Claudio Borgianni della Fondazione Entreterre e Roberto De Lellis, curatore dell’evento.

Dal punto di vista economico il Comune ha proceduto all’affidamento diretto per un importo di 110.000 euro oltre Iva, per un totale di 121.000 euro.

L’affidamento alla compagnia D.E.M. 'comprenderà ogni attività necessaria all’organizzazione dello spettacolo e delle prove, compresi i rapporti con gli artisti e la gestione del pubblico secondo le modalità “chiavi in mano”.

A questa cifra si sommano 22.942 euro per la promozione sui media locali (Radio Bruno, Radio Stella e Modena 90, Vivo, Gazzetta di Modena, Resto del Carlino di Modena, Trc Modena, La Pressa e Modena Today).