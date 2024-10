Carcere Modena, 40 tentati suicidi in un anno. Sovraffollamento grave

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fino a luglio, su una capienza regolamentare dell’istituto di 372 persone, le presenze registrate ammontavano a 536 detenuti, pari quindi a 164 persone in più.

La composizione della popolazione penitenziaria, in particolare, vede una percentuale di persone ristrette di nazionalità straniera intorno al 60 percento del totale, con una prevalenza di persone provenienti da Marocco, Tunisia e Albania, ma anche da Nigeria e Pakistan.

Sono stati 73 i colloqui svolti nel corso dell’anno nel penitenziario, per la maggior parte richiesti dagli stessi detenuti, tra cui anche due colloqui di gruppo con detenute. Più in generale, le tematiche dei colloqui hanno riguardato condizioni detentive, accesso ai servizi sanitari, aiuto nel rapporto con i figli o la possibilità di ottenere lavoro all’interno o all’esterno della struttura per aiutare i familiari.