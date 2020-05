'Carcere Modena, dopo rivolta e morti, siamo ancora in alto mare'

La situazione del carcere di Modena finisce sul tavolo del Ministro Bonafede. A dar voce alle proteste di molti operatori della sicurezza all’interno della struttura è il senatore Enrico Aimi di Forza Italia.

Da venerdì scorso – incalza l’esponente azzurro – è stato riaperto un reparto detentivo con il sistema di telecamere interno malfunzionate e con i cancelli sostituiti, in alcuni casi, con dei fogli di compensato. In base alle denunce che ho personalmente raccolto è stata data una ritinteggiata e sistemato alla meno peggio l’impianto elettrico. L’odore acre degli incedi è ancora fastidiosamente avvertibile. La situazione al Sant’Anna è dunque allarmante. La Polizia Penitenziaria lavora in condizioni inaccettabili e che non possono e non devono essere taciute. Se scoppia una nuova rivolta, chi ne risponderà?

Da anni, Forza Italia denuncia le carenze strutturali di questa Casa Circondariale e dopo la rivolta dell’8 marzo scorso la struttura è ancora di più precaria e insicura. In quella tragica giornata sono morti 9 detenuti, 30 poliziotti sono stati feriti ed il penitenziario è stato completamente distrutto. Perfino i vigili del fuoco e gli altri organi preposti hanno dovuto mettere nero su bianco l’inagibilità del carcere. La responsabilità pare sia esclusivamente di quella parte della politica che ha forzato la mano, pretendendo inaugurazioni “spot” a discapito della situazione di reale pericolo.

In breve tempo – ricorda Aimi – i rivoltosi hanno raggiunto la portineria centrale partendo direttamente dai reparti detentivi. L’assenza di congegni e strumenti di controllo ha comportato ritardi nel lanciare l’allarme, lasciando agenti rinchiusi nelle sezioni, alcuni ostaggio dei detenuti rivoltosi, altri asserragliati in vari uffici e chiusi a chiave.

È evidente a tutti che manca, da almeno 16 anni, il cuore nevralgico dell’intero istituto, ovvero una sala regia con monitor e sistemi di allarme funzionanti. Una cosa assurda. Chiederò al Ministro Bonafede se erano attivi, l’8 marzo, il sistema di anti-scavalcamento ed uno anti-intrusione efficiente, così come la rete delle telecamere poste nei vari reparti detentivi. Il dubbio – conclude il senatore Aimi – è che tutto questo non fosse in funzione prima della rivolta e non lo sia neppure oggi. Un reparto è già stato aperto e quando il carcere tornerà a pieno regime chi garantirà la sicurezza?

Enrico Aimi

Senatore Forza Italia - Capogruppo Commissione Affari Esteri -