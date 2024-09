Carcere Modena, sovraffollamento oltre il 50%: 'ispezione' del M5S

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I tempi della giustizia troppo lunghi, con detenuti che pur avendo maturato il diritto a godere dei benefici penitenziari, tuttavia, a causa dei ritardi nelle decisioni, rimangono in carcere, aumentano il malessere e i disagi. È doveroso sottolineare, però, l’impegno straordinario degli operatori e degli agenti di polizia penitenziaria, i quali, nonostante il grande stress psicofisico cui sono sottoposti, riescono a far fronte alle numerose carenze del sistema, spesso assumendosi responsabilità che vanno ben oltre i loro ruoli, dimostrando una profonda passione per il proprio lavoro. Nelle ultime settimane ho visitato varie carceri in Emilia Romagna e segnalerò al Ministro della Giustizia tutte le criticità osservate. Il sistema carcerario necessita di riforme serie, organiche, affinché la dignità dei detenuti e degli operatori penitenziari venga rispettata. È evidente, purtroppo, che la politica non stia facendo abbastanza'.



Nella foto, Massimo Bonora e Stefania Ascari